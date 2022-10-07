Євросоюз створить фонд на 100 мільйонів євро для прямої закупівлі Україною зброї

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив 7 жовтня про створення Європейським Союзом спеціального фонду в розмірі 100 млн євро, за допомогою якого Україна зможе здійснювати прямі закупівлі військової техніки.

Про це пишие Le Figaro, передає Європейська правда.

"Цей фонд дозволить нам продовжувати надавати оборонні озброєння", – сказав Макрон на пресконференції в Празі, де відбулося неформальне засідання Європейської Ради.

Макрон додав, що за допомогою фонду Україна зможе "купувати безпосередньо у наших виробників обладнання, яке вона найбільше потребує для підтримки своїх військових зусиль".

Макрон також підтвердив, що Франція веде переговори з Данією щодо передачі гаубиць Caesar, які вона придбала, на потреби України.

"Хай там як, ми готові це зробити і готові також це співфінансувати. Це дозволило б поставити кілька одиниць цієї артилерійської системи, загалом шість", – зазначив французький президент.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США офіційно оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі $1,1 млрд у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).