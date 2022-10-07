Нацбанк оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті

Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, регулятор уточнив порядок ведення суб’єктами господарювання, зокрема небанківськими надавачами платіжних послуг, касових операцій з урахуванням загального порядку виконання платіжних операцій, послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на/з рахунків користувачів.

Читайте також: Новий голова Нацбанку прокоментував можливість відмови від фіксованого курсу гривні

Це дасть можливість небанківським надавачам платіжних послуг ефективніше працювати з суб’єктами господарювання та фізичними особами у сфері переказу коштів.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 19 вересня 2022 року №205 "Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", що набирає чинності з 8 жовтня 2022 року.