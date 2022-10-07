Європейська економічна комісія ООН допоможе в повоєнному відновленні України

За результатами роботи міжнародної конференції ООН "Довкілля для Європи" була підписана міністерська декларація, яка закріпила подальшу підтримку країн-учасниць у повоєнному відновленні України.