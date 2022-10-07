Власник інтернет-магазину одягу Lamoda продав бізнес у Росії

Зареєстрована у Люксембурзі корпорація Global Fashion Group (GFG) продає одну з найбільших у Росії онлайн-платформ з продажу fashion-товарів Lamoda, яка також працює у Казахстані та Білорусії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, покупцем стане місцевий бізнесмен Яков Панченк, пише російський Forbes.

Очікується, що угоду закриють у найближчі місяці за умови погодження російських регуляторних органів.

"GFG очікує виручку у розмірі близько 100 млн євро на додаток до коштів, що знаходяться на балансі Lamoda станом на 30 вересня 2022 року", – уточнили в компанії.

У квітні GFG повідомляла, що через "низку факторів" значно скоротила імпорт, маркетингову активність та інвестиції у регіоні своєї діяльності (Білорусія, Росія, Україна та Казахстан) та призупинила будівництво другого логістичного комплексу в Росії.

Зазначимо, що наразі український онлайн-магазин Lamoda не працює.

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Одна з найбільших у Росії онлайн-платформ з продажу fashion-товарів Lamoda була створена у 2011 році німецькими підприємцями Нільсом Тонзеном, Флоріаном Янсеном, Буркхардом Біндером та Домініком Пікером. У 2014 році Lamoda увійшла до GFG шведського фонду Kinnevik.

У 2021 році аудиторія (MAU) Lamoda досягла 15,8 млн, рітейлер пропонував майже 10 млн одиниць товару понад 4000 брендів у Росії, Білорусії, Україні та Казахстані.

Виручка ТОВ "Купішуз" (юрособа компанії в Росії) в 2021 році склала 45,5 млрд рублів при чистому збитку у розмірі 0,6 млрд рублів. Lamoda посідала 19 місце в рейтингу Forbes "30 найдорожчих компаній Рунету – 2022" з оцінкою $0,45 млрд.

Російський бізнесмен Панченко є власником місцевої мережі магазинів одягу "Стокманн". У січні 2022 року "Сбєрбанк" вирішив купити у нього 100% "Стокманна", однак у травні угоду було розірвано через санкції проти російського банку.