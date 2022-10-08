Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, станція повністю знеструмлена, – "Енергоатом"

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, станцію повністю знеструмлено, працюють дизель-генератори.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. У результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

"Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними", – підсумували в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.