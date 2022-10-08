McDonald’s відновив роботу ще двох закладів у Києві

Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу ще двох закладів у Києві – по одному на правому та лівому берегах столиці.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Так, заклади відкрилися на вул. Євгена Сверстюка, 1 та просп. Перемоги, 138.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.