"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим кримським мостом

"Укрпошта" анонсувала випуск нової поштової марки "Кримській міст на біс!".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Оскільки до театру воєнних дій в Україні прикуті погляди мільйонів експертів, дипломатів, політиків та звичайних людей з усього світу, і не всі вони розуміють сакральну значущість Кримського моста для Росії та важливість його пошкодження для ходу українсько-російської війни, було вирішено для ескізу марки використати сцену з відомого фільму. Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і Росія вибудовувала міф про те, що Кримський міст – символ вічного зв’язку українського Криму з Росією", – йдеться у повідомленні.

Тираж марок становитиме 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М дорівнюватиме 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок.

До марки також буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку.

Окрім основного сюжету, марка містить кілька "цікавих деталей і натяків": недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, "Байрактар", що "випадково" пролітав над мостом, а також розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Автор випуску – Юрій Шаповал український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.

Точної дати випуску марки "Укрпошта" не повідомляє, водночас зазначається, що отримати її можна буде у першій половині листопаду.

Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.