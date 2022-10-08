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Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях

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Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях
Після пожежі на Кримського мосту 8 жовтня спостерігається морський затор на Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, передає Укрінформ.

Згідно з даними системи, десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.

Також із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які очікують дозволу на проходження.

Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях 01

Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

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