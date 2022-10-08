США ввели масштабні обмеження на експорт напівпровідників до Китаю
Як пише Reuters, зокрема США додали найбільшого китайського виробника чипів YMTC і ще 30 компаній до переліку "неперевірених" юридичних осіб, передає Європейська правда.
Це означає, що їхня продукція не може бути проінспектована відповідними органами США, а отже, не підлягає використанню американськими компаніями.
Нові заходи суттєво обмежать експорт американського обладнання, зокрема з боку корпорацій Nvidia та AMD, китайським виробникам напівпровідників. Ще було розширено санкції щодо трьох ІТ-компаній із Китаю, які були внесені в "чорний список" у 2019 році через сприяння Пекіну в утисках уйгурської меншини.
Крім того, рішення адміністрації Байдена забороняє постачання великої кількості мікропроцесорів, які використовує Китай у суперкомп’ютерах. Це обмеження також може вплинути на китайські дата-центри.
За даними співрозмовників Reuters, увесь пакет заходів США щодо Китаю можна назвати найбільшою зміною в політиці Вашингтона щодо Пекіна з 1990-х років, яка в разі ефективності завдасть удару китайському сектору виробництва мікропроцесорів – важливої складової сучасної електроніки.
Водночас для того, щоб санкції були дієвими, США розраховує на участь в них інших країн. Також у Вашингтоні побоюються, що в довгостроковій перспективі це може послабити американський високотехнологічний сектор за рахунок посилення конкурентів.