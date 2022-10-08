Центр протидії дезінформації попередив про шахраїв у Telegram, які обіцяють "виплату 4 тисяч" через "єПідтримку"

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони попереджає про дезінформаційні повідомлення у деяких телеграм-каналах про нібито виплату 4 тис. грн через програму "єПідтримка".

Про це повідомляє ЦПД у Telegram.

У публікаціях зазначено, що, перейшовши за посиланнями, будь-який громадянин України може отримати допомогу, однак всі посилання "ведуть" до певного Telegram-каналу.

У ЦПД наголошують, що через застосунок "Дія" неможливо оформити грошову допомогу в розмірі 4000 грн, проте можна отримати 1800 грн як допомогу по безробіттю та 2200 грн – як допомогу внутрішньо переміщеним особам.

"Такі публікації містять маніпулятивний механізм "клікбейт" та не мають жодного відношення до держвиплат, оскільки створені для реклами Telegram-каналу та спрямовані на довірливих громадян. Такий контент знижує довіру населення до держави та має чіткі ознаки дезінформації", – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації закликає критично ставитися до подібних повідомлень та перевіряти інформацію на офіційних сторінках відомств.