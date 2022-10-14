Нідерланди виділять Україні 70 мільйонів євро для проходження опалювального сезону
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Нідерланди планують виділити 70 млн євро, щоб допомогти Україні забезпечити стабільний опалювальний сезон.
Про це повідомила міністерка зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.
"З наближенням зими проблеми українців тільки посилюються. Будинки, водогін та опалення потребують термінового ремонту. Я оголосила Світовому банку, що Нідерланди готові виділити 70 млн євро спеціально на цю зиму", – зазначила вона.
За даними Мінфіну на 11 жовтня, раніше Нідерланди взяли зобов'язання щодо виділення для фінансування бюджетного дефіциту України 310 млн євро, з яких вже надала 106 млн євро, зокрема 21 млн євро у вигляді грантів.