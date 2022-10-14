Ілон Маск просить Пентагон забрати на себе фінансування Starlink в Україні (оновлено)

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на документи, які є у розпорядженні журналістів, передає "Європейська правда".

Термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч.

Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування. Ілон Маск минулого тижня писав, що допомога "коштувала SpaceX $80 млн і до кінця року перевищить $100 млн".

В отриманому CNN документі йдеться, що SpaceX "минулого місяця" – вочевидь, у вересні, надіслала у Пентагон листа з попередженням, що не може надалі так само фінансувати роботу Starlink для України, та просить забрати на себе фінансування терміналів.

У компанії стверджують, що витрати обслуговування до кінця року можуть перевищити $120 млн, а ще за рік – наблизитись до $400 млн, і SpaceX не готова безстроково фінансувати роботу терміналів для України.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні

"SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", – зазначив він.

Пізніше Ілон Маск оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.

"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до Інтернету через шлюзи. Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають все складнішими. Витрати наближаються до $20 мільйонів на місяць", – написав Маск у Twitter.

Серед документів, які SpaceX надсилала Пентагону і про які відомо CNN – також прохання, про яке раніше не повідомлялося, надіслане головнокомандувачем Валерієм Залужним Ілону Маску у липні, в якому він просив про ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Як зазначає CNN, це привідкриває інформацію про масштаби допомоги, яку отримувала Україна.

Нагадаємо, нещодавнот Ілон Маск представив у Twitter бачення "умов" для завершення війни між Україною та РФ. Так, на його думку, одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.