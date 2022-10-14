Найбільший виробник молочних продуктів Danone йде з Росії

Французька корпорація Danone оголосила про рішення відмовитися від контролю над бізнесом із виробництва молочних продуктів у Росії.

Про це заявили у пресслужбі компанії.

"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом "Основні молочні продукти та продукти на рослинній основі" (Essential Dairy and Plant-based) у Росії. Компанія вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів та партнерів", – йдеться у повідомленні.



Компанія не уточнила, хто може отримати її активи, але вказала, що "після закриття угоди, яка підлягає схваленню регуляторами, відбудеться деконсолідація бізнесу Danone EDP у Росії".



Як додали в корпорації, за перші 9 місяців 2022 року на бізнес EDP Russia припадало близько 5% від чистого продажу Danone. Угода з виходу з цього бізнесу може призвести до списань до 1 млрд євро.

У Росії компанія представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка", Evian.

Як повідомлялося, у квітні Danone припинила імпорт у Росію мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

До того компанія оголосила, що призупиняє інвестиції в РФ, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів, дитячого та медичного харчування. При цьому Danone не очікував прибутку від російського бізнесу – головна компанія не отримуватиме дивіденди та інші платежі від російської структури, а весь прибуток, отриманий на ринку РФ, буде спрямований на гуманітарні цілі.

Раніше компанія засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.