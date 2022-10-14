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Очільник МАГАТЕ помітив прогрес на шляху до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС

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Очільник МАГАТЕ помітив прогрес на шляху до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про наближення до створення захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.

Про це він повідомив у Тwitter.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", – підкреслив Гроссі.

Також очільник МАГАТЕ виклав знімки зустрічі з міністром закордонних справа Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі напередодні.

Зі свого боку Кулеба на зустрічі з Гроссі знову наголосив на позиції України, що Росія має вийти із Запорізької АЕС для забезпечення її ядерної безпеки.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

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