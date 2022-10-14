Французька прокуратура отримала скаргу на TotalEnergies за постачання палива російській військовій авіації

Дві асоціації подали скаргу на французького енергетичного гіганта TotalEnergies за "співучасть у військових злочинах" – за нібито допомогу в забезпеченні паливом російських літаків, які бомбардували Україну.

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерело.



Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand у четвер передали справу національному антитерористичному прокурору, який розслідує звинувачення у військових злочинах.



У серпні газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies володіла часткою в компанії, яка видобувала газовий конденсат на півночі Росії. Частину конденсату перетворили на авіаційне паливо, яке використовували російські військові літаки для атак в Україні.



У скарзі TotalEnergies звинувачують у тому, що вона сприяла забезпеченню російського уряду "необхідними засобами для вчинення військових злочинів", "продовжуючи експлуатувати Термокарстове родовище".



TotalEnergies донедавна володіла 49% "Тернєфтєгазу", компанії, яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі на півночі Росії. Ще 51% належав російській компанії "Новатек", у якій французька компанія також володіє безпоседеньо 19,4% акцій.



Після публікації в Le Monde французький гігант заявив, що 18 липня продав свою 49%-частку в "Тернєфтєгазі" компанії "Новатек".



Le Monde повідомила, що "Термокарстове" є джерелом конденсату природного газу, який трубопроводом направляється на переробний завод "Новатек" у Пуровському.



Потім його відправляють залізницею для подальшої переробки в авіаційне паливо в місто Омськ. Це паливо було відправлено на російські авіабази поблизу українського кордону, повідомляє Le Monde.



Human Rights Watch і Amnesty International звинуватили ескадрильї, які там базуються, у нападах на мирних жителів, зокрема ударі 16 березня по маріупольському театру.

TotalEnergies заперечує ці звинувачення. Там вважають, що насправді конденсати були "вивезені за кордон" і тому не могли бути використані російською армією як паливо для своїх літаків, якими наносяться удари по українцям.

Юристи з двох асоціацій у коментарі AFP заявили, що настав час притягнути транснаціональні корпорації до відповідальності.