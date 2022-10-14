Комітет Ради підтримав законопроєкт про захист фінансової системи України від дій Росії

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу і в цілому урядовий законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.