Ердоган доручив розпочати роботу над газовим хабом після переговорів з Путіним
Про це повідомляє Al Arabia із посиланням на турецькі медіа.
За словами Ердогана, обидві країни негайно почнуть роботу над пропозицією Путіна щодо транспортування російського газу до Європи, і що "чекати не доведеться".
Як пише ABC News, президент Туреччини сказав, що російські та турецькі енергетичні органи працюватимуть разом, щоб визначити найкраще місце для газорозподільного центру, додавши, що регіон Фракії в Туреччині, який межує з Грецією та Болгарією, може бути найкращим для цього місцем.
"Разом з Путіним ми доручили нашому Міністерству енергетики та природних ресурсів і відповідній установі з російської сторони працювати разом. Сподіваємося, що там, де буде найбільш підходяще місце, ми створимо цей розподільчий центр", – сказав Ердоган.
Напередодні президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн.
До того Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.
Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.