Ердоган доручив розпочати роботу над газовим хабом після переговорів з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив міністерству енергетики почати роботу над будівництвом газового хабу в країні після переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним щодо цього питання.

Про це повідомляє Al Arabia із посиланням на турецькі медіа.



За словами Ердогана, обидві країни негайно почнуть роботу над пропозицією Путіна щодо транспортування російського газу до Європи, і що "чекати не доведеться".

Як пише ABC News, президент Туреччини сказав, що російські та турецькі енергетичні органи працюватимуть разом, щоб визначити найкраще місце для газорозподільного центру, додавши, що регіон Фракії в Туреччині, який межує з Грецією та Болгарією, може бути найкращим для цього місцем.



"Разом з Путіним ми доручили нашому Міністерству енергетики та природних ресурсів і відповідній установі з російської сторони працювати разом. Сподіваємося, що там, де буде найбільш підходяще місце, ми створимо цей розподільчий центр", – сказав Ердоган.

Напередодні президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн.

До того Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.