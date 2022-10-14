Обсяги торгівлі сільгосппродукцією між Україною та Євросоюзом зросли з початку року на 35%

За вісім місяців 2022 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Євросоюзом збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 35 % – до $9,2 млрд.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов, передає пресслужба інституту.

Водночас, за його словами, сальдо торгівлі агропродукцією зросло до рівня $4,9 млрд, оскільки збільшення вітчизняного експорту (+$2,8 млрд) наклалось на зниження вартості закупівель у представників країн – членів ЄС (-$0,4 млрд).

Головними торговими партнерами в сегменті аграрної продукції для України серед ЄС виступають Польща, Румунія, Нідерланди, Іспанія, Італія, Німеччина, Болгарія та Угорщина. Сукупний оборот України з цими державами складає майже 83%.

Пугачов додав, що характерною рисою 2022 року стали помітні зміни у переліку ключових європейських партнерів. До нього додались три країни – Румунія, Болгарія та Угорщина, але вийшла Франція. Це пояснюється зміною вітчизняних пріоритетів і відносною безпечністю логістики в умовах російського вторгнення та блокади українських морських портів.

У першій половині цього року українські експортери вже повністю використали безмитні експортні квоти на поставки до Європейського Союзу меду, яблучного і виноградного соків, а також консервованих томатів.

Із 4 червня 2022 року Євросоюз терміном на рік зняв всі мита і збори на будь-яку продукцію, що надходить з України, значно полегшивши доступ на свій ринок.