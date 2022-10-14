Варшава допоможе модернізувати вагони Київського метрополітену

Варшавський метрополітен допоможе Київському метро у модернізації поїздів, які використовують обидві підземки.

Як повідомляє TVN24.pl, представники обох компаній вже обговорили співпрацю.



Зокрема, йдеться про модернізацію поїздів серії 81, вагони та складники до яких виробляються в РФ.

У варшавській мерії пояснили, що зі зрозумілих причин Київський метрополітен хоче стати незалежною від поставок з Москви.

"Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники Київського метрополітену звернулися до Варшави з проханням про підтримку", – зазначили у мерії.