Apple повернула доступ до заблокованого через санкції додатку російської соцмережі "ВКонтактє"

Офіційний додаток російської соціальної мережі VK ("ВКонтактє") для iOS (операційна система смартфонів виробництва Apple) знову доступний для скачування у магазині додатків App Store.

У пресслужбі VK підтвердили, що її сервіси знову доступні користувачам у офіційному магазині додатків Apple, повідомляє російське інформагентство РБК.

Як повідомлялося, 26 вересня з магазину програм App Store зник додаток соцмережі VK та інші сервіси компанії – "VK Музика", "VK Кліпи" та пошта Mail.ru. Компанія тоді повідомила, що деякі програми VK заблоковані Apple і недоступні для скачування та оновлення в App Store.

Представник Apple Адам Дема пояснював, що сервіси VK, у тому числі соцмережа "ВКонтактє", було видалено через санкції Великої Британії проти Росії. За його словами, додатки поширювалися розробниками, більшість із яких належать або перебувають під контролем сторін, які потрапили під санкції.

26 вересня Велика Британія включила до санкційних списків санкцій у тому числі керівників "Газпромбанку", який у 2021 році викупив контрольний пакет VK, після чого передав його "Газпром-медіа".