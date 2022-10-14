Велика Британія та Канада надали гарантії за кредитами ЄБРР для "Нафтогазу" та "Укренерго"

Канада та Велика Британія підтримали кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго" на загальну суму 90,9 млн євро.

Про це йдеться у релізах ЄБРР.

Зазначається, що Канада підписала першу гарантію на 36,5 млн євро – поруч з іншими країнами, щоб підтримати кредит ЄБРР для "Нафтогазу" на 300 млн євро, для допомоги компанії компенсувати втрати видобутку газу внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що цей внесок підтримає "Нафтогаз" у закупівлі газу перед зимовим сезоном для забезпечення опалення домогосподарств, шкіл та офісів, для виробництва електроенергії та підтримки економіки.



"Цією кредитною гарантією в розмірі 36,5 млн євро Канада підтримує ЄБРР у наданні кредиту в розмірі 300 млн євро, який допоможе Україні придбати необхідне паливо для опалення до зими. Канада твердо переконана, що Україна повинна виграти цю війну, щоб захистити свій суверенітет, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок", – прокоментувала міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Водночас Велика Британія надає гарантію в розмірі 54,4 млн євро для підтримки кредиту ЄБРР для "Укренерго", щоб допомогти забезпечити функціонування української електромережі.



"Велика Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише словами, але й діями. Ці гроші допоможуть забезпечити світло в домівках по всій Україні в найближчі місяці та допоможуть зібрати життєво важливі кошти для уряду України, який продовжує боротьбу з незаконним вторгненням Путіна", – зазначив канцлер Великої Британії Квасі Квартенг.