Українці можуть зняти готівку на касі з карток системи "Простір" у всіх мережах, – НБУ

Отримати готівку на касі тепер може кожен держатель картки Національної платіжної системи "Простір" у всіх торговельних мережах, де надають таку послугу.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), на початку жовтня проведення операцій з видачі готівки для карток "Простір" на касі торговельних мереж почала підтримувати еквайрингова мережа державного "Ощадбанку".

"Відтак мережа покриття цієї послуги для карток "Простір" сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу. Загалом – це тисячі торговельних точок по всій Україні", – зазначається у повідомленні НБУ.

Свої платіжні термінали для таких операцій вже налаштували шість банків-еквайрів, а саме: АТ "Ощадбанк", Raiffeisen Bank, "Приватбанк", банк "Південний", "Альфа-Банк Україна" та банк "Восток".

Нацбанк нагадує, що максимальний ліміт для зняття готівки на касі становить 6 000 гривень за одну операцію.

За даними НБУ, протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.