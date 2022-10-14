Електронну чергу на кордоні запустять менш як за місяць, – Мінінфраструктури
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Укрінформ.
"Зараз готуємося запустити пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") на першому пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Це важливо, в першу чергу, для комфорту водіїв, а також – для організації роботи пунктів пропуску, адже вони – наше обличчя, перше, що бачать перевізники, прибуваючи в Україну з інших країн. І часто це два різні світи з порівнянням, на жаль, не на нашу користь, отож будемо це виправляти", – сказав він у коментарі агентству.
Найєм додав, що необхідність в проєкті "єЧерга" виникла через збільшення навантаження на автомобільні пункти пропуску.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну морські і повітряні шляхи були заблоковані, а кількість товарів, які перевізники переправляють автівками через кордон з того часу невпинно збільшується. За вересень фізичний обсяг цього експорту склав 1,4 млн тонн, що більше на 400 тис. тонн, ніж у березні цього ж року.
"Пункти перетину кордону працюють перевищуючи свою проєктну здатність. Міністерство інфраструктури України наразі спільно з Митною та Прикордонною службою паралельно реалізують проєкт "Відкритий кордон", щоб збільшити пропускну спроможність ПП – розбудовують прикордонну інфраструктуру, збільшують існуючі і відкривають нові пункти пропуску", – розповів Найєм.
Водночас, каже заступник міністра, проєкт "єЧерга" дозволить скоротити час перебування водія в фізичній черзі біля кордону. При цьому, вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, а "не жити на узбіччі".
Раніше у Мінінфраструктури обіцяли, що сервіс "Електронна черга" на прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні.