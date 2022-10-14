Євросоюз може скасувати безвізовий режим з Сербією

Європейська Комісія не виключає зупинення безвізового режиму з Сербією, якщо балканській державі не вдасться зупинити нелегальну міграцію зі своєї території до Євросоюзу.

Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон перед зустріччю міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, передає Європейська правда з посиланням на Euractiv.

"Цього я не виключаю, але я думаю і сподіваюся, що ми матимемо хорошу співпрацю", – сказала Йоганссон.

Цього року за так званим маршрутом через Західні Балкани, який включає Сербію, було зареєстровано понад 106 тис. незаконних в'їздів до ЄС, що на 170% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Сербія та Угорщина домовилися побудувати нафтопровід для постачання російської нафти

Сербія має широку безвізову політику щодо багатьох країн. Йоганссон попередила: у той час, як сирійці та афганці часто мають підстави просити притулку в ЄС, багато представників інших національностей "слід повернути в країну свого походження".

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер назвала візову політику Сербії "не дуже доброю" та заявила, що вона "залежить від того, які держави не визнають Косово".

Більшість країн ЄС, зокрема Німеччина, визнають незалежність Косова, але не Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія.

"Сербія повинна адаптувати свою візову практику до практики ЄС", – сказала Фезер журналістам у Люксембурзі.

Комісарка Йоганссон зазначила, що вона зустрінеться з представниками Сербії та інших країн Західних Балкан наступного тижня у Берліні, а згодом ще й у Празі.

Щорічний звіт Європейської комісії, опублікований раніше цього тижня, стверджує, що Сербія має зробити більше у сфері управління міграцією, щоб приєднатися до ЄС. Зокрема, відзначається, що Белград не зробив жодних кроків, щоб узгодити з ЄС список третіх країн, яким потрібні візи.

Крім того, Єврокомісія та держави Європейського союзу стурбовані тим, що Сербія не приєднується до спільних рішень ЄС стосовно Росії, і наголошують, що це – умова приєднання до ЄС.

Утім, єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї наголосив, що ЄС не може офіційно призупинити переговори про вступ Сербії до ЄС через цю проблему.