Міноборони виплатило військовим 83% грошового забезпечення за вересень
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У Міноборони нагадали, що у 2022 році в умовах відбиття широкомасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, раз на квартал відбувається перегляд державного бюджету на поточний рік, а оскільки Міноборони щомісячно здійснює фінансування потреб грошового забезпечення військовослужбовців в обсязі, який було передбачено на рік, то може відбуватися деяка затримка виплати коштів.
Це повʼязано із необхідністю внесення Верховною Радою змін до державного бюджету.
Так, Міністерство оборони України нагадує, що у серпні виплати відбулися із затримкою до двох тижнів. Після отримання рішення парламенту, Міноборони опрацювало фінансування грошового забезпечення військовослужбовців впродовж двох днів.
Як повідомлялося, витрати державного бюджету на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли до 87,8 млрд грн, що на 41,6% більше, ніж у липні (62 млрд грн).