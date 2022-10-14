Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 14 жовтня, затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Згідно рішення уряду, дохідна частина бюджету Пенсійного фонду встановлена у розмірі 594,4 млрд гривень, з них власні доходи – 386,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини визначено на рівні дохідної частини (594,4 млрд грн).

Як повідомлялося, з урахуванням внесених наприкінці року змін, видатки Пенсійного фонду у 2021 році склали 521,2 млрд грн.