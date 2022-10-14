Шмигаль анонсував нову програму пільгових кредитів для відновлення зруйнованих підприємств

Кабінет міністрів затвердить нову програму пільгового кредитування на відновлення виробництва для підприємств, які втратили свої виробничі потужності через війну.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні уряд також затвердить постанову, яка дозволяє залучити до 60 млн грн пільгового кредиту підприємствам, які через війну втратили свої виробничі потужності. Мова про потужності, які були зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях. Ця нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів", – розповів голова уряду.

Шмигаль уточнив, що такий кредит буде надаватися на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечуватиме гарантію повернення до 80% тіла кредиту перед банком.

Такі позики планується надавати на строк до 5 років за умови, що нове або оновлене підприємство розташовуватиметься мінімум за 50 кілометрів від лінії бойових дій.

"Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Водночас у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.