Кабмін виділив 360 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних ударів Росії

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 14 жовтня, виділив з резервного фонду державного бюджету 357,5 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури у Київській та Сумській областях.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, 300 млн гривень з резервного фонду виділено Київській облдержадміністрації, ще 57,5 млн грн надано Сумській облдержадміністрації.

Відкриваючи засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що ці кошти виділяються у тому числі на ліквідацію наслідків масованих ракетних ударах, завданих російськими військами по об'єктам енергетики цього тижня.

"Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів", – сказав голова уряду.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів на початку тижня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях, також було припинено експорт електроенергії до Європи.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.