Путін більше не вірить у запуск вцілілої нитки "Північного потоку-2"

Рішення про запуск вцілілої нитки "Північного потоку-2" не ухвалюється і навряд чи буде прийняте.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час пресконференції в Астані, повідомляє Інтерфакс.

На його думку, підрив трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" суперечить інтересам Німеччини.

"Вони хоч і не працювали, але це був такий елемент надійності, що в крайньому випадку їх можна було б увімкнути. Але тепер такої можливості немає. Хоча там одна нитка все-таки мабуть у робочому стані. Але рішення не приймається і, судячи з всьому, навряд чи буде прийнято. Але це вже не наша справа", – сказав Путін.

12 жовтня Путін назвав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польща, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

Тоді ж він заявляв, що Росія готова постачати газ до Європи вцілілою ниткою "Північного потоку-2", зазначаючи, що для цього "треба тільки відкрити кран".

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.