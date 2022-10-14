Експорт коксу з України впав з початку року у 50 разів, – Митна служба

Україна у січні-вересні поточного року зменшила експорт коксу та напівкоксу у натуральному вираженні на 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,7 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, у грошовому вираженні експорт коксу та напівкоксу за цей період впав на 97,5% – до $987 тис., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Основний експорт цієї продукції здійснювався до Угорщини (43,62% у грошовому вираженні), Грузії (38,56%) та Туреччини (17,81%).

Водночас Україна у січні-вересні 2022 року імпортувала 331,94 тис. тонн коксу та напівкоксу, що на 30,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У грошовому вираженні імпорт скоротився на 11,2% – до $164,59 млн. Імпорт здійснювався переважно з РФ (46,04% у грошовому вираженні), Польщі (29,94%) та Чехії (13,87%).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила експорт коксу та напівкоксу у натуральному вираженні у 3,3 рази порівняно з 2020 роком – до 194,54 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт коксу та напівкоксу за цей період зріс у 4,8 раза – до $41,84 млн. Основний експорт здійснювався до Казахстану (29,03% поставок у грошовому вираженні), Туреччини (20,06%) та Алжиру (15,77) %).

Водночас Україна за рік імпортувала 789,9 тис. тонн коксу та півкоксу, що у 2,1 раза більше порівняно з 2020 роком. У грошовому вираженні імпорт зріс у 4,3 раза – до $351,23 млн. Імпорт здійснювався в основному з РФ (65,48% поставок у грошовому вираженні), Чехії (20%) та Польщі (8,45%).

Внаслідок військових дій на сході України ряд шахт і коксохімзаводів опинився на територіях, які тимчасово не підконтрольні Україні.