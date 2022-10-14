Кабмін вирішив проблему припинення трудового договору в разі смерті роботодавця
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Кабінет міністрів затвердив порядок припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутніьою або про оголошення її померлою.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 жовтня.
Також визначено детальну процедуру та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір у зв’язку із озвученими умовами.
Разом із тим встановлено обов’язки та повноваження центрів зайнятості в разі подання працівником заяви про припинення трудового договору та врегульовано особливості взаємодії центрів зайнятості з Пенсійним фондом та Державною податковою службою.