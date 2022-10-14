НАБУ повідомило про підозру народній депутатці від "Слуги народу" через брехню в декларації

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, її дії кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України ("Умисне декларування недостовірної інформації").

"Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції.

НАБУ не називає прізвища депутатки, проте за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Анну Колісник ("Слуга народу").

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Минулого року НАЗК з'ясувало, що вона не вказала у декларації нежитлове приміщення у Харкові, яке їй належить на 25%.

У своїх поясненнях народний депутат сказала, що загубила документи, і тому не подала коректну інформацію про цю нерухомість. НАЗК ці пояснення не врахувало, бо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ця інформація є.

Також декларант не вказала інформацію про те, що користується квартирою у Києві вартістю 1,6 млн грн. Сама вона стверджувала, що "забула" це зробити, бо на момент декларації вже тривалий час не використовувала це житло, хоча й отримувала від держави кошти на компенсацію вартості його оренди.

Крім цього, народний депутат не задекларувала мотоцикл Honda 2014 року випуску, який вона купила в 2017 році.

Анна Колісник стала народною депутаткою у 25 років. До цього вона працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.