Армія не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, – Міноборони

В українській армії немає жодних проблем з виплатою коштів, з амуніцією чи з зимовою формою.

Про це заявив міністр оброни України Олексій Резніков під час телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою. Сьогодні зимова форма вже розвозиться. Це сотні тисяч комплектів, які роздаються безпосередньо підрозділам на передових лініях", – сказав Резніков.

Він уточнив, що першочергово забезпечать підрозділи на передовій, а далі форма буде передаватися в тилові частини. Також Резніков нагадав, що Міноборони забезпечило повністю літню форму, на складах сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів, шоломів, і те саме стосується постачання зимової форми.

"Жодних підстав нервуватись, що комусь не вистачить форми, немає", – наголосив міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 млн євро, який допоможе підготуватися їм до зими.