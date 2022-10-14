Міністра фінансів України обрали головою ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік
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Рада керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрала головою на 2023 рік міністра фінансів України Сергія Марченка.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", – написав Марченко.
Він зазначив, що це велика честь – представляти Україну на міжнародній фінансовій арені, новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового банку та МВФ.