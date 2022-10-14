Міністра фінансів України обрали головою ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік

Рада керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрала головою на 2023 рік міністра фінансів України Сергія Марченка.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", – написав Марченко.

Він зазначив, що це велика честь – представляти Україну на міжнародній фінансовій арені, новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового банку та МВФ.