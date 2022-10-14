Американська Citigroup повністю припинить банківський бізнес у Росії

Американська фінансова корпорація Citigroup Inc. припинить надавати майже усі банківські послуги в Росії до кінця першого кварталу 2023 року.

Як повідомляється у пресрелізі корпорації, таке рішення ухвалено в рамках раніше оголошеного наміру Citi скоротити свої операції в Росії

"Citi зараз інформує своїх міжнародних клієнтів у Росії про те, що до кінця першого кварталу 2023 року року вона припинить надавати майже всі інституційні банківські послуги, які вона пропонує в Росії. У майбутньому єдиною діяльністю Citi в Росії будуть операції, необхідні для виконання решти юридичних і нормативних зобов’язань", – йдеться у повідомленні.

Наразі Citi не очікує суттєвих втрат унаслідок цього рішення.

"Ми продовжуємо скорочувати наші операції в Росії та зменшувати вплив на Росію, і в наступному кварталі ми припинимо майже всі інституційні банківські послуги, які ми пропонуємо. Простіше кажучи, ми маємо намір згорнути свою присутність у цій країні", – прокоментувала рішення генеральний директор Citi Джейн Фрейзер.

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Як повідомлялося, у серпні Citigroup вирішила згорнути банківські операції для споживачів і місцеві комерційні банківські операції в Росії. Очікувалось, що під скорочення потраплять приблизно 2300 співробітників і 15 відділень. Водночас Citi продовжить обслуговувати своїх багатонаціональних інституційних клієнтів, особливо тих, які вирішують складне завдання згортання своєї діяльності в Росії.

На початку липня ЗМІ повідомляли про переговори Citigroup Inc про продаж свого бізнесу в Росії з російським "Експобанком". Однак на початку серпня російський президент Владімір Путін до кінця 2022 року заборонив компаніям з країн, які сама Росія вважає "недружніми", проводити угоди з акціями зареєстрованих у РФ банків.

У березні американська Citigroup заявила, що прискорить вихід з російського бізнесу, однак виконання зобов’язань перед клієнтами потребуватиме певного часу. Компанія також припинила залучати нових клієнтів в РФ.

Раніше Citigroup розкрила розмір ризику на свої російські активи – $9,8 млрд, або 0,4% від усіх активів групи.

Усі внутрішні операції Citi у Росії здійснюються через дочірній "Сітібанк". Чисті інвестиції Citi у Росію станом на 31 грудня 2021 року склали приблизно $1 млрд, більша частина цих коштів захеджована від послаблення курсу за рахунок форвардних контрактів. Ризик Citi за зобов'язаннями третіх сторін оцінюється в $8,2 млрд. Ця цифра включає корпоративні та споживчі кредити, боргові цінні папери, угоди репо, а також кошти на депозитах у Банку Росії та інших фінансових установах.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії. У 2022 році "Сітібанк" посів шосте місце у рейтингу найнадійніших російських банків за версією Forbes.