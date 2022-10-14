Власник OLX продав найпопулярніший сервіс оголошень у Росії
Як повідомляється у пресрелізі Naspers, всі необхідні дозволи для завершення угоди вже отримано, закриття угоди очікується у жовтні 2022 року.
Після початку повномасштабної загарбницької війни РФ проти України Naspers виділила Avito з OLX Group в окрему компанію, після чого Prosus стала прямим власником 100% у російському ТОВ "Авіто Холдинг".
20 травня Prosus оголосила, що починає пошук покупця на цей актив у зв'язку з рішенням про вихід з Росії. Водночас сервіс оголошень "Авіто" звинувачували у публікації оголошень про вербування найманців для війни в Україні.
Сервіс Avito було запущено у 2007 році. За даними SimilarWeb, у 2021 році загальна кількість відвідувань сайту Avito склала 279,6 млн користувачів. За підсумками 2022 фінансового року (закінчився 31 березня 2022 року) виторг онлайн-платформи оголошень Avito склав 48 млрд руб., що на 55% більше, ніж рік тому.
В Україні холдинг Naspers контролює найпопулярніший сайт оголошень OLX.