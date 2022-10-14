Ціни на нафту за тиждень впали на 5%

Ціни на нафту впали під час нестійкої торгової сесії 14 жовтня, оскільки побоювання щодо глобальної рецесії та слабкий попит на нафту, особливо в Китаї, переважили підтримку значного скорочення цільового показника пропозиції ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters, передає enkorr.

Станом на 13:30 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent впали на $1,49, або на 1,6%, до $93,08 за барель, тоді як ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на $1,64, або 1,8%, до $87,47.

Контракти на нафту марки Brent та WTI коливалися між позитивною та негативною територією 14 жовтня, але знизилися приблизно на 5% за тиждень після двотижневого зростання на тлі занепокоєння світовою економікою.

Читайте також: В уряді Росії заявили про плани збільшити експорт нафти попри санкції

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, бореться зі спалахами COVID-19. Число інфікованих у країні невелике за світовими стандартами, але країна дотримується політики нульового рівня COVID, яка сильно впливає на економічну активність і, отже, на попит на нафту.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) 13 жовтня знизило прогноз попиту на нафту на цей і наступний рік, попередивши про можливу глобальну рецесію.

Базова інфляція в США зафіксувала найбільший річний приріст за 40 років, що зміцнило думки про те, що процентні ставки залишатимуться високими довше через ризик глобальної рецесії. Наступне рішення щодо відсоткової ставки в США має бути прийняте 1-2 листопада.

"Знакові коригування прогнозів попиту (на нафту) у бік зниження, насамперед наступного року, чинили тиск на ціни. Проте ми не передбачаємо подальшого потенціалу зниження. Ринок має бути майже збалансованим, незважаючи на слабкіший попит у першій половині року через скорочення видобутку ОПЕК+", – зазначають аналітики Commerzbank.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, минулого тижня оголосили про скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу.

За оцінками МЕА, недовиробництво в групі означає, що це, ймовірно, призведе до скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.

Ціни на нафту також були підтримані різким скороченням запасів дистилятів у США, незважаючи на більш значне, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти у сховищах США.