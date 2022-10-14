Український бізнес у вересні суттєво покращив ділові очікування, – опитування

Український бізнес відновлював обсяги виробництва у вересні, зросла частка підприємств, що працюють із таким самим завантаженням виробничих потужностей, як було до 24 лютого 2022 року, але залишається невизначеність у довгостроковій перспективі.

Такими є результати п'ятого щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних досліджень (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

"Ми фіксуємо суттєве покращення ділових очікувань, оцінок економічної кон'юнктури та ділового клімату після суттєвого падіння, яке було в серпні. У вересні ми зафіксували таке зростання оптимізму", – сказала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Згідно з дослідженням, суттєво скоротилася частка "песимістів" щодо загальноекономічної ситуації в країні – з 22,6% у серпні до 14% у вересні, тоді як оптимістично дивляться на ситуацію 27,4% опитаних (22,3% у серпні). Також зросла частка підприємств, які не очікують жодних змін – з 55,1% у серпні до 58,6% у вересні.

Швидше за все, такі зміни пов'язані з покращенням ситуації з попитом, оскільки темпи скорочення продажів та нових замовлень скоротилися та зменшенням негативних оцінок держполітики на 6%, зазначили автори опитування.

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Як повідомляється, мікропідприємства найповільніше відновлювали свою роботу порівняно з малими та великими. Водночас, такі підприємства значно покращили очікування змін фінансово-економічної ситуації.

"У серпні очікування мікропідприємств були песимістичні. У вересні ця ситуація змінилася, і мікропідприємства почали очікувати позитивних змін фінансово-економічної ситуації на майбутнє більше, ніж у середньому підприємства інших розмірів", – наголосила старша наукова співробітниця ІЕД Ірина Федець.

Водночас у прогнозах щодо збільшення кількості працюючих бізнес демонструє обережність: керівники підприємств не очікують на зростання зайнятості, проте рідше прогнозують зменшення чисельності працівників.

"Темпи падіння зайнятості суттєво знизилися. Підприємства не хочуть звільнень, проте не можуть наймати новий персонал. Бізнес не відчуває ні нестачі кваліфікованих працівників, ні такої великої потреби в них", — констатувала Кузяків.

За результатами дослідження, індекс труднощів пошуку кваліфікованих працівників має позитивне значення, яке збільшилося з 0,06 до 0,09, індекс труднощів пошуку некваліфікованих працівників, де значення негативне, залишився без змін та становив -0,07.

Найбільшими перешкодами бізнес традиційно назвав зростання цін на сировину та матеріали (63%), складнощі з перевезенням сировини чи товарів територією України (41%) та нестачу оборотних коштів (37%). Також бізнес додав "нову" перешкоду – розрив ланцюжків постачання: вона одразу зайняла 4 позицію, її відзначили 31%.

"Важливо, що частка опитаних, які обирали серед перешкод нестачу палива і небезпеку під час роботи, були найменшими за весь час усіх п'яти опитувань, що проводяться ними. Це означає, що бізнес адаптується до умов зовнішнього середовища і почувається безпечніше", – зазначила експертка ІЕД.

Результати опитування також показали, що експортна діяльність продовжує відновлюватися, а серед експортерів зростає оптимізм щодо майбутнього, але кількість компаній, які хочуть розпочати експорт, вперше зменшилася з 7% у травні до 2% у вересні.

Найкращою ситуацією в деревообробній промисловості, де знову (як і в липні) відсутні підприємства, які припиняли експорт і не змогли відновити, також активізувалося відновлення експорту в хімічній промисловості та металургії.

Найгірша ситуація з експортом у машинобудуванні: 26% опитаних не відновили експорт.

Головними проблемами для експортерів у вересні були черги на західних кордонах України (60%), неможливість експорту морем (44%) та складні митні формальності (40%).

В опитуванні взяло участь 521 підприємство, яке розташоване у 21 регіоні України. Опитування відбувалося з 8 по 22 вересня 2022 року.