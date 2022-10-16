Netflix у листопаді запустить дешевшу підписку з рекламою
Про це повідомляє The Verge, передає AIN.UA.
Підписникам цього рівня буде доступний майже весь контент, що є на Netflix, окрім невеликої кількості телевізійних шоу та фільмів.
Користувачі рівня Basic with Ads будуть отримувати в середньому чотири-п’ять хвилин реклами на годину перегляду контенту. Кожна реклама триватиме від 15 до 30 секунд і розміщуватиметься до та під час фільму. Крім того, абоненти Basic with Ads не зможуть завантажувати вміст на свої пристрої, а якість відео обмежена 720p/HD.
При цьому невелика добірка телевізійних шоу та фільмів буде недоступна для абонентів Basic with Ads через ліцензійні обмеження, над подоланням яких Netflix уже працює.
Basic with Ads планується запустити 3 листопада 2022 року спочатку в обмеженій кількості країн. Першими стануть США, Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії та Великобританії.