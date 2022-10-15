США оголосили про нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні $725 млн військової допомоги.

Відповідний документ опублікувала пресслужба Білого дому.

Зазначається, що виділені кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.

У Пентагоні уточнили, що новий пакет допомоги містить:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тис. 155-мм снарядів RAAM;

5 тис. одиниць протитанкової зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

понад 200 транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

стрілецьку зброю та понад 2 млн набоїв до нього;

медичні засоби.

Зазначається, що це оголошення сталося після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у межах Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.

У Пентагоні додали, що за час роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекової допомоги на понад $18,2 млрд.