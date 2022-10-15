Україна відновила резервне живлення на Запорізькій АЕС, – МАГАТЕ

Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької АЕС.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба агентства.

Він зазначив, що відновлення резервного живлення було вкрай необхідним після того, як станція двічі за останній тиждень втрачала повний доступ до зовнішньої електроенергії.



"Наявність резервної зовнішньої електроенергії через розподільний пристрій сусідньої теплоелектростанції забезпечує найбільшу атомну електростанцію в Європі буфером, якщо підключення до її останньої діючої лінії електропередач 750 кВ буде знову перервано", – наголосив Гроссі.

Крім того, за останні дні було відремонтовано дві резервні лінії електропередач ЗАЕС, які з’єднують її з розподільними пунктами Запорізької ТЕС.



У МАГАТЕ також повідомили, що тривають подальші підготовчі дії щодо перезапуску реакторного блоку №5, також очікується, що робота з перезапуску блоку №6 розпочнеться 15 жовтня.



До Запорізької АЕС також доставили пальне для роботи 20 дизельних генераторів. П’ять вантажівок прибули із Запоріжжя, а ще дві – з території, яку контролює РФ. Наразі пального має вистачити для роботи дизельних генераторів щонайменше на десять днів у разі втрати зовнішнього живлення.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військових 12 жовтня була пошкоджена підстанція "Дніпровська", через що Запорізька АЕС знову виявилася знеструмленою. На станції увімкнулися дизель-генератори. Пізніше на ЗАЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС відключено всі шість блоків, водночас російські окупанти примушують співробітників підписувати контракти з "Росатомом".