У Києві запустили оплату проїзду банківською карткою у наземному транспорті

Із 15 жовтня в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах", – пояснив він.

Сервіс дозволяє користуватися також застосунком "Київ Цифровий" і Карткою киянина.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.

"Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", – попередив Кличко.

Наразі оплата проїзду банківською карткою доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Як додав мер Києва, упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.