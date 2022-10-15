Європейська прокуратура розпочала розслідування закупівлі ЄС вакцини проти коронавірусу

Європейська прокуратура розпочала розслідування закупівель Євросоюзом вакцин проти COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури, передає "Європейська правда".

Європейська прокуратура є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування та судове переслідування фінансових злочинів, включаючи шахрайство, відмивання грошей і корупцію.

У повідомленні прокуратура не уточнила, проти кого відкрито розслідування або які з контрактів ЄС щодо вакцин перебувають під пильною увагою.

"Європейська прокуратура (EPPO) підтверджує, що вона розслідує факт закупівлі вакцин проти COVID-19 в Європейському Союзі. Це виняткове підтвердження надійшло після надзвичайно високого суспільного інтересу. Жодні інші подробиці не будуть оприлюднені на даному етапі", –наголосили у відомстві.

Раніше Європейська палата аудиторів опублікувала звіт, у якому звинуватила Єврокомісію у відмові розкрити будь-які подробиці особистої ролі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у переговорах з компанією Pfizer щодо найбільшого в ЄС контракту на закупівлю вакцини у травні минулого року.

Переговори з Pfizer велися після того, як суперечка з компанією AstraZeneca зірвала кампанію вакцинації ЄС.

Стверджувалося, що глава Єврокомісії відхилився від традиційних переговорів у спільних переговорних групах, натомість домовлялась про контракт особисто.

Згодом комісію звинуватили у відмові передати офісу омбудсмена ЄС SMS-повідомлення, якими фон дер Ляєн обмінювалася з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурла.

Єврокомісія заявила, що не виявила жодних текстових повідомлень, які стосуються офіційного запиту з цього питання, і вважала такі повідомлення занадто недовговічними, аби їх архівувати.

Омбудсмен ЄС Емілі О'Рейлі в липні заявила, що таке управління є "неналежним".

Контракт, про який ідеться, передбачав закупівлю до 1,8 мільярда доз вакцини BioNTech/Pfizer вартістю до 35 млрд євро.