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Вісім країн приєднались до нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії

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Вісім країн приєднались до нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії
Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєднались до рішення Ради ЄС про запровадження останнього пакету санкцій проти РФ.

Про це йдеться у заявіочільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, передає пресслужба Ради ЄС.

За його словами, ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики до рішення Ради ЄС від 6 жовтня, а Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.

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