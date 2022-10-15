Нацбанк витратив за тиждень ще $600 мільйонів для підтримки курсу гривні
За даними Нацбанку, з 10 по 14 жовтня він придбав $8,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, а продав – $613,2 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн – до близько 40,7 грн/$, незважаючи на девальвацію на початку тижня приблизно на 0,45 грн через масований російський обстріл української енергетичної інфраструктури.
Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).
Як повідомлялося, у вересні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,13 млрд та 111 млн євро, а продав $20,09 млрд 1,79 млрд євро.
У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $17,32 млрд та 1,79 млрд євро.
Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.