Нацбанк витратив за тиждень ще $600 мільйонів для підтримки курсу гривні

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) минулого тижня несуттєво знизився – до $604,9 млн із $608,5 млн тижнем раніше, тоді як у два попередні тижні він регулятор продава значно більше – $862 млн та $737,8 млн відповідно.

За даними Нацбанку, з 10 по 14 жовтня він придбав $8,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, а продав – $613,2 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн – до близько 40,7 грн/$, незважаючи на девальвацію на початку тижня приблизно на 0,45 грн через масований російський обстріл української енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).

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Як повідомлялося, у вересні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,13 млрд та 111 млн євро, а продав $20,09 млрд 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $17,32 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.