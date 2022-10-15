Уряд продовжив строки подачі повторних заявок на отримання виплат для переселенців
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Внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.
Відповідне рішення про продовження строку Кабінет міністрів ухвалив 14 жовтня, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.
В Мінрегоіні наголошують, що органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
У разі виникнення проблем у внутрішніх переселенців при поданні заяв чи взятті на облік, треба звернутися до Мінреінтеграції за телефонами: 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38 (066) 813-62-39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.