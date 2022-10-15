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Ілон Маск обіцяє продовжити фінансувати супутниковий інтернет Starlink в Україні

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Ілон Маск обіцяє продовжити фінансувати супутниковий інтернет Starlink в Україні
Американська компанія SpaceX продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це американський підприємець, власник компанії Ілон Маск повідомив у Twitter.

"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав Маск.

Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні.

"SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", – зазначив він.

Маск також оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.

Топ коментарі

  • Ігор Литвин b5e2a48f
    Стільки образливих та іронічних коментарів . А він забов*заний був це робити ? Він брав гроші з нашого бюджету ? ( наприклад: на дороги , чи на допомогу біжанцям , та тому подібне ) . Може просто скажемо людині - Дякуємо !
  • Атас Злой
    Здається мені, що хлопці з Пентагону, які є головними замовниками послуг у компаній Маска, провели виховну роботу. Геніальні люди завжди дуже швидко вчаться необхідному.
  • Nick Carpenter 95812ad4
    Спостерігаємо, як мрійник, філантроп, колонізатор Марса і "людина-що-випередила-свій-час" (в уяві довірливої публіки) раптом скинув маску і показав свою істинну суть: брехливий, лицемірний мільярдер, якого в цьому житті цікавлять 2 речі: курс акцій його компанії на фондовій біржі та кількість фоловерів в ********-гівнограмах. Якщо відчує, що його прибутки і популярність в соцмережах падають - тоді підтримає (Україну чи рашку - байдуже, аби публіці подобалось і від цього отримати більший гешефт)
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