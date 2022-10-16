"Газпром" перестане постачати газ, якщо Євросоюз введе обмеження ціни, – Міллер

Якщо країни ЄС запровадять стелю цін на російський газ, Росія припинить постачання.

Про це заявив глава "Газпрому" Алєксєй Міллер, передає РБК.

Міллер пояснив, що запровадження ліміту порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення постачання", – заявив Міллер.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють стелю цін на газ із Росії і не лише, але погодити обмеження досі не вдалося.

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку газу на 14,6% або на 49,1 млрд кубометрів, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками січня-липня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, "Газпром" зупиняв постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовлялася забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів. Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.