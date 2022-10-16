Країни Євросоюзу збираються взимку орендувати плавучі електростанції, – Bloomberg

Уряди деяких країн Євросоюзу ведуть переговори про оренду гігантських плавучих електростанцій, щоб забезпечити більше джерел енергії та задовольнити попит взимку.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

Силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Великим власником таких суден є турецька компанія Karpowership. Флот плавучих електростанцій може причалити до європейських портів у грудні, повідомила компанія.

Ми ведемо переговори з чотирма провідними економіками ЄС. Якщо ми зможемо подолати бюрократію та формальності, то, сподіваюся, будемо виробляти електроенергію за дуже низькою ціною відповідно до екологічних норм ЄС", – заявила комерційна директорка Karpowership Зейнеп Харезі.

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Силові судна використовувалися як джерело виробництва електроенергії в Африці та низці інших економік, що розвиваються. Поворот Європи до суден, що працюють на викопному паливі, є ще однією ознакою гострої необхідності використовувати додаткові джерела енергії цієї зими, оскільки континент стикається з численними проблемами енергетичної безпеки після вторгнення Росії в Україну.

За словами Харезі, європейські уряди, які беруть участь у переговорах, поки не вирішили, спалювати нафту чи СПГ. Використання мазуту з низьким вмістом сірки стане останнім прикладом того, як споживачі енергії спалюють паливо на основі нафти в умовах високої вартості природного газу.

При цьому розгортання силових суден зустрічає критику екологів. У Німеччині, наприклад, екологічна група Bund розкритикувала наміри уряду використовувати судна, які спалюють викопне паливо.

Karpowership має вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити живленням приблизно 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегават. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

Компанія зазначає, що судна можуть постачати електроенергію за ціною 20-25 євроцентів за кіловат-годину, що становить приблизно половину поточних ринкових тарифів на електроенергію у Німеччині на наступний рік.