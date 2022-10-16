Країни Євросоюзу збираються взимку орендувати плавучі електростанції, – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.
Силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Великим власником таких суден є турецька компанія Karpowership. Флот плавучих електростанцій може причалити до європейських портів у грудні, повідомила компанія.
Ми ведемо переговори з чотирма провідними економіками ЄС. Якщо ми зможемо подолати бюрократію та формальності, то, сподіваюся, будемо виробляти електроенергію за дуже низькою ціною відповідно до екологічних норм ЄС", – заявила комерційна директорка Karpowership Зейнеп Харезі.
Силові судна використовувалися як джерело виробництва електроенергії в Африці та низці інших економік, що розвиваються. Поворот Європи до суден, що працюють на викопному паливі, є ще однією ознакою гострої необхідності використовувати додаткові джерела енергії цієї зими, оскільки континент стикається з численними проблемами енергетичної безпеки після вторгнення Росії в Україну.
За словами Харезі, європейські уряди, які беруть участь у переговорах, поки не вирішили, спалювати нафту чи СПГ. Використання мазуту з низьким вмістом сірки стане останнім прикладом того, як споживачі енергії спалюють паливо на основі нафти в умовах високої вартості природного газу.
При цьому розгортання силових суден зустрічає критику екологів. У Німеччині, наприклад, екологічна група Bund розкритикувала наміри уряду використовувати судна, які спалюють викопне паливо.
Karpowership має вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити живленням приблизно 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегават. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.
Компанія зазначає, що судна можуть постачати електроенергію за ціною 20-25 євроцентів за кіловат-годину, що становить приблизно половину поточних ринкових тарифів на електроенергію у Німеччині на наступний рік.