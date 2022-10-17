Рівненський аеропорт переобладнають під митний пост

У приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують повноцінний митний пост, де буде місце для стоянки автомобілів, а також місце для зважування транспортних засобів. Обладнають також приміщення для зберігання товарів.